دخول بطل "كابتن أميركا" القفص الذهبي.. تعرفوا على هوية العروس

دخل النجم الأميركي كريس إيفانز، بطل فيلم Captain America، القفص الذهبي، من حبيبته الحسناء الممثلة ألبا بابتيستا في حفل عائلي أقيم في عقار فاخر على جزيرة "كيب كود" بولاية ماساتشوستس، يوم السبت الماضي.

ووفق موقع "بيبول"، تواجد في الحفل عائلة العروسين، بالإضافة إلى عدد من النجوم المشاركين مع كريس بفيلم The Avengers، بينهم: روبرت داوني جونيور، وكريس هيمسورث، وجيريمي رينر، بالإضافة إلى جون كراسينسكي وزوجته إميلي بلانت.

الجدير بالذكر، ان الضيوف وقَّعوا على اتفاقية تنص على الحفاظ على سرية الحفل وعدم نشر أي مقاطع منه، إذ عملوا على تسليم هواتفهم المحمولة للمنظمين قبل الدخول للحفل.