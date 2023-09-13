نجم مسلسل دفعة بيروت يدخل القفص الذهبي.. تعرفوا على هوية عروسته

وفي التفاصيل، نشر مهند صورًا على حسابه عبر "إنستغرام"، لعقد القران، وقال: "بعد رحلة طويلة من المراجعات.. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله تعالى عقد قراني بمن جمعني القدر بها وشاء ربي أن تكون نصيباً لي وأكون نصيباً لها، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".
وكان من بين الصور التي نشرها الفنان السعودي مهند الحمدي وهما على شاطئ البحر، وأخرى خلال عقد القران، والثالثة ظهرا فيها بسعادة بالغة.
كما نشر مهند الحمدي صورًا أخرى عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر إنستغرام، وعلق "الحمدلله".
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A post shared by مهند الحمدي (@mouhnned)
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