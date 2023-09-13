كيت ميدلتون تقلق الجمهور بسبب تعرضها لإصابة بالغة

وفي التفاصيل، كان اللافت وجود إصابة في أصابع كيت التي ظهرت ملفوفة بضمادات طبية.

في هذا السياق، أفاد موقع "ديلي ميل" بأن أميرة ويلز تعرضت لتلك الإصابة جراء ممارستها رياضة القفز على الترامبولين مع أطفالها في المنزل.

ورغم لف أصابعها في ضمادات بسبب تلك الإصابة، فإن ذلك لم يمنعها من مصافحة كبار الموظفين العاملين في سجن HMP High Down.

كما لم تمنع الإصابة أميرة ويلز من الظهور بكامل أناقتها، إذ تألقت بإطلالة زرقاء كاملة من توقيع ألكسندر ماكوين، وظهرت الابتسامة واضحة على وجهها لدى وصولها في زيارتها إلى مقر السجن.