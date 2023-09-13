فنان شهير يتعرض للهجوم بسبب ما قاله عن زلزال المغرب ويعتذر: زلة لسان

وظهر المدكوري في الفيديو مع فرقته الموسيقية اثناء غنائهم الاغنية التي اعتبرها كثيرون بـأنها ساخرة ومسيئة وغير لائقة بوقت لا تزال بلاده تعيش على وقع الزلزال الذي راح ضحيته حوالي 3000 شخص.

وعقب الهجوم الذي تعرض له، قدم عادل المدكوري اعتذارا للمغاربة معتبرا ما حصل "زلة لسان".