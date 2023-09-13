فيديو طرد دنيا بطمة من مراكش اثناء توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد لحظة طرد دنيا ومنعها من مواصلة توزيع المساعدات على المتضررين.

ووفقًا لما ذكرته بعض المصادر، حصل الامر في مقاطعة الملاح في حي السلام بمدينة مراكش حيث قام بعض المواطنين بالاحتجاجات معبرين عن معارضتهم لاستلام المساعدات من دنيا.

وظهرت دنيا في مقطع الفيديو بحالة من العصبية والاستياء وهي تتجه نحو سيارتها بعدما تم طردها من المكان. ويمكن سماع صوت شاب في الخلفية يشير إلى أن المواطنين قاموا بطردها.

يذكر ان دنيا بطمة لم تعلق على الامر ولم تقدم أي توضيحات إضافية بشأن ما حدث حتى الآن.