مذيعة شهيرة تتطل بفستان زفاف على الهواء وتشجع الفتيات على طلب الشبان للزواج

وفي التفاصيل، قررت المذيعة المصرية اختيار هذه الاطلالة، لتلائم موضوع حلقتها، اذ ناقشت قضية الأزمة الزوجية في مصر وارتفاع معدلات الطلاق، بالإضافة إلى الحديث عن مشكلة ارتفاع المهر وكيفية تأثير ذلك على قرار الشباب في الزواج.

ومن بين التصريحات التي أثارت الجدل خلال الحلقة، هو دعمها لفكرة أن الفتيات يمكنهن التقدم بطلب الزواج من الشباب.

كما طالبت المذيعة المصرية بتطبيق تجربة ماليزيا في مصر، والتي تتضمن توجيه الشباب من خلال مواد تعليمية حول كيفية بناء الأسرة وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة والحد من انتشار الخلافات الزوجية.

وعلى الرغم من جدية الموضوع الذي ناقشته المذيعة المصرية، إلا أن إطلالتها الغريبة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أنها غير مناسبة للظهور على الشاشة وأنها ربما كانت تهدف من خلالها إلى إثارة الجدل والتصدر في التريند.