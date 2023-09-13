طليق بريتني سبيرز يطالبها بـ40 ألف دولار شهرياً .. والسبب؟

يذكر ان الولدين عاشا مع والدهما لعدة سنوات بعيدًا عن بريتني سبيرز، الا انه في الأشهر الأخيرة، قررا الانتقال إلى هاواي بعد تصاعد المشاكل بين بريتني وصديقها سام أصغري، مما أثر عليهما.

ويأتي هذا الطلب من فيديرلين بعد بلوغ الابن الأكبر سن الـ 18، الأمر الذي يتيح خفض المبلغ المطلوب من سبيرز إلى النصف تلقائيًا.

وبالرغم من أن العلاقة بين الولدين وبريتني سبيرز تقتصر في السنوات الأخيرة على المسائل المالية، إلا أن مصادر أشارت إلى أنهما عادا للتواصل معها في تموز الماضي بعد عام كامل من الانقطاع.

من جهته، أكد فيديرلين أن الولدين لا يرغبان في رؤية والدتهما أو العيش معها. حتى أنهما لم يحضرا حفل زفافها العام الماضي.