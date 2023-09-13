تحذير من زلـزال عنيف وتسونامي مدمـر خلال أيام و فرانك هوغربيتس يتوقع المناطق المهددة

ومجددا، اثار فرانك الرعب في نفوس كثيرين بسبب توقعات جديدة تحدث عنها خلال نشرته الدورية متنبئاً بهزات أرضية مستقبلية وتسونامي مدمر.

وقال هوغربيتس إنه قد تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبًا، كما أشار إلى ان الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، قد تحمل نشاطا زلزاليا قد يصل أعلى من 6 إلى 7 درجات.

وقال هوغربيتس: "من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.. إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب.. عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل.. فقد أن يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا.. وإذا حدث ذلك، فسوف ينتج عنه تسونامي ويجب أن تكون على دراية بذلك".

وأضاف: "علينا أن ننظر إلى مواقع الكواكب والقمر لتفسير هذا النشاط.. إنها ظاهرة معروفة في علم الزلازل أنه غالبًا ما يكون هناك تجمع لزلازل أقوى.. ثم لدينا عدة أيام، وربما حتى أسبوع دون وقوع زلزال واحد أكبر.. لقد حذرت في السابق من هذا الاحتمال لنشاط زلزالي قوي وكبير في أعقاب هندسة الكواكب الحرجة يومي 4 و6 سبتمبر، ولا ينبغي الاستهانة بها".