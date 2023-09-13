نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان برومنسية لافتة

كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.