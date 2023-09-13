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فن

نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان برومنسية لافتة

2023-09-13 | 08:01
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نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان برومنسية لافتة
نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان برومنسية لافتة

احتفلت عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعيد ميلاد زوجها المنتج الفلسطيني طارق العريان ، طليق الفنانة السورية اصالة نصري.

ونشرت نيكول على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بطارق ، وكتبت في تعليق: "أكثر يوم مميز في السنة.. أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد يا حبي. إلى العديد من الذكريات لتكوينها".

 

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فن

طارق العريا

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