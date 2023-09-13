نيكول سعفان تحتفل بعيد ميلاد طارق العريان برومنسية لافتة

ونشرت نيكول على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو تضمن مجموعة من الصور التي تجمعها بطارق ، وكتبت في تعليق: "أكثر يوم مميز في السنة.. أتمنى لك أسعد أعياد الميلاد يا حبي. إلى العديد من الذكريات لتكوينها".
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A post shared by Niki - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
A post shared by Niki - نيكول سعفان (@nicole.saafan)
اخذ و رد حصل بين الفنانة الاماراتية احلام الشامسي واحد المغردين عبر منصة اكس، بعد ان هاجم الاخير فنانة تعيد نشر تغريدات سياسية.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة طرد المغنية المغربية الشابة دنيا بطمة من أحد الأحياء في مدينة مراكش، ورفض المساعدات التي قدمتها لمتضرري الزلزل الذي استهدف المنطقة قبل أيام قليلة.
كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.