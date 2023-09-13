زواج محمود نصر وباميلا الكيك في كريستال.. اليكم ردة فعل ستيفاني عطالله

ويشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي: محمود نصر الذي يجسد دور الدكتور جواد في المسلسل، و باميلا الكيك التي تجسد دور "عليا"، وستيفاني عطالله التي تجسد دور "فاي"، وخالد شباط الذي يجسد دور "باسل".

وفي التفاصيل، قرر الدكتور جواد في الحلقة 54 من المسلسل أن يطلب الزواج من عليا في المستشفى، حيث أنها لم تتردد لحظة ووافقت على الفور، في مفاجأة صادمة للجميع وخاصة فاي.

وفي الحلقة 55 من مسلسل كريستال، يعود العرسان الدكتور جواد و علياء من سفرة شهر العسل لتعود المناوشات بين فاي و علياء. ويقرر دكتور باسل النفسي أن يفاجئهما بجلسة علاج جمعت الثلاثة باسل ،ويحكي ما في قلبه.