خلاف بين احلام ومتابع يحتدم وهي تنفعل: انا مدرسة اعلمك و اعلم اشكالك وانت نكرة

وجاء في تغريدة الشاب الذي يدعى تركي: "مازالت ( إدارة الريتويت ) متواصلة بغبائها اللا مُتناهي . لا تقرأ ولا تفهم ولا حتى تتحرّى .. أي تغريدة أمامها تقوم فوراً بإعادة نشرها أو الرد عليها بسذاجة دون أن تُجهد نفسها بالنظر للمضمون والتفكير لبُرهة هل يصح ذلك أم لا .. إستفزاز دائم للجمهور بدلاً من التفاعل معه والأخذ بخاطره .. عدا عن "الفوقيّة النَتِنة" بالتعامل معه وكأنها لا تراه .. وكل ذلك يحصل لأنها تعلم علم اليقين بأن لا رادع لها ! الذي أعرفه في أي مجال بالعالم مُهمّة "إدارة الأعمال الحقيقية" أن تكون حاضرة في كل موقف .. صغيراً كان أو كبير .. تُواكب .. تَطرح .. تُوضّح .. تؤكد أو تَنفي .. وغيرها من المهام العميقة التي تكون هي صمّام الأمان لكل شاردة و واردة .. إلا هذه الإدارة الحمقاء تسير عكس الإتجاه ولم أرى منها يوماً موقفاً إيجابياً يشفع لها .. سَبق وقلت أنهُ لا حياة لِمَن تُنادي .. وأن الضرب في الميّت حرام .. واليوم تأكدت بأن فعلاً لا طِبْ لها .. حتى الكَيْ لن ينفع معها !!"

لترد عليه الفنانة أحلام بقوة: "اذا لأني لقيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيئ لي انت وشويه ….. فأنا اعرف كيف ارد عليك وعلى العااااام فوقيه نتنه النتانه انت اكثر واحد تعرفها لانك جزء منها انا حرررره اعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حساااابي سياسي كلي لوطني وارد على اللي ابيه وما ارد على اللي ما ابيه انا احلام …. اداره اعمالي تاج راسك واللي يسونه اداره اعمالي صار الكل يتبعه من الالف للياء وبكل فخر بس مش دورهم يعلموني لانهم يحترموني وواثقين في احلام انا مدرسه اعلمك واعلم اشكالك ولا اي شخص يقدر يحركني انا فقط صاحبه قراري وانا عندي عقود احترمها بس في ناس غير محترمين ومتطفلين . على الاقل انا فنانه احترم جمهوري واحترم نفسي وفني وعلى الاقل البومي اللي نزل من ثلاث سنين لامنافس له لليومهذا فقط اللي تقدرون تتكلمون فيه فني فني فني فقط فقط فقط واذا تفتكر نفسك انك شي فأنته ولا شي فقطنكره وريتويت عظيم لنواف اقصد ترووووك الجميل".

ليرد عليها: "عفواً !! مين جاب سيرتك أو إسمك أو حسابك أو محتواك ؟ ولـــــو فرضنا المواصفات اللي أنا ذكرتها في تغريدتي عن "إدارة الأعمال الفاشلة" تطابق مواصفات إدارتك لا يعني بأن تظهرين للناس بهالصورة الهزيلة وتثبتين للمرة المليون بأن "قلم متواضع " مثلي يهـــز "عرشك يا ملكة " !! عموماً الخطأ وارد .. وسوء الظن كذلك وارد .. بكل الأحوال مسموحة عزيزتي"لتختم الجدل أحلام وترد عليه: "جبان ونقطه آخر السطر ..انتهى حديثك مع الملكه".