الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

خلاف بين احلام ومتابع يحتدم وهي تنفعل: انا مدرسة اعلمك و اعلم اشكالك وانت نكرة

2023-09-13 | 10:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خلاف بين احلام ومتابع يحتدم وهي تنفعل: انا مدرسة اعلمك و اعلم اشكالك وانت نكرة
خلاف بين احلام ومتابع يحتدم وهي تنفعل: انا مدرسة اعلمك و اعلم اشكالك وانت نكرة

اخذ و رد حصل بين الفنانة الاماراتية احلام الشامسي واحد المغردين عبر منصة اكس، بعد ان هاجم الاخير فنانة تعيد نشر تغريدات سياسية.

وجاء في تغريدة الشاب الذي يدعى تركي: "مازالت ( إدارة الريتويت ) متواصلة بغبائها اللا مُتناهي . لا تقرأ ولا تفهم ولا حتى تتحرّى .. أي تغريدة أمامها تقوم فوراً بإعادة نشرها أو الرد عليها بسذاجة دون أن تُجهد نفسها بالنظر للمضمون والتفكير لبُرهة هل يصح ذلك أم لا .. إستفزاز دائم للجمهور بدلاً من التفاعل معه والأخذ بخاطره .. عدا عن "الفوقيّة النَتِنة" بالتعامل معه وكأنها لا تراه .. وكل ذلك يحصل لأنها تعلم علم اليقين بأن لا رادع لها ! الذي أعرفه في أي مجال بالعالم مُهمّة "إدارة الأعمال الحقيقية" أن تكون حاضرة في كل موقف .. صغيراً كان أو كبير .. تُواكب .. تَطرح .. تُوضّح .. تؤكد أو تَنفي .. وغيرها من المهام العميقة التي تكون هي صمّام الأمان لكل شاردة و واردة .. إلا هذه الإدارة الحمقاء تسير عكس الإتجاه ولم أرى منها يوماً موقفاً إيجابياً يشفع لها .. سَبق وقلت أنهُ لا حياة لِمَن تُنادي .. وأن الضرب في الميّت حرام .. واليوم تأكدت بأن فعلاً لا طِبْ لها .. حتى الكَيْ لن ينفع معها !!"

لترد عليه الفنانة أحلام بقوة: "اذا لأني لقيت متابعتك وشلتك من سنابي وغيره تحاول تسيئ لي انت وشويه ….. فأنا اعرف كيف ارد عليك وعلى العااااام فوقيه نتنه النتانه انت اكثر واحد تعرفها لانك جزء منها انا حرررره اعمل ريتويت لبلادي وقادتي وليكن حساااابي سياسي كلي لوطني وارد على اللي ابيه وما ارد على اللي ما ابيه انا احلام …. اداره اعمالي تاج راسك واللي يسونه اداره اعمالي صار الكل يتبعه من الالف للياء وبكل فخر بس مش دورهم يعلموني لانهم يحترموني وواثقين في احلام انا مدرسه اعلمك واعلم اشكالك ولا اي شخص يقدر يحركني انا فقط صاحبه قراري وانا عندي عقود احترمها بس في ناس غير محترمين ومتطفلين . على الاقل انا فنانه احترم جمهوري واحترم نفسي وفني وعلى الاقل البومي اللي نزل من ثلاث سنين لامنافس له لليومهذا فقط اللي تقدرون تتكلمون فيه فني فني فني فقط فقط فقط واذا تفتكر نفسك انك شي فأنته ولا شي فقطنكره وريتويت عظيم لنواف اقصد ترووووك الجميل".

ليرد عليها: "عفواً !! مين جاب سيرتك أو إسمك أو حسابك أو محتواك ؟ ولـــــو فرضنا المواصفات اللي أنا ذكرتها في تغريدتي عن "إدارة الأعمال الفاشلة" تطابق مواصفات إدارتك لا يعني بأن تظهرين للناس بهالصورة الهزيلة وتثبتين للمرة المليون بأن "قلم متواضع " مثلي يهـــز "عرشك يا ملكة " !! عموماً الخطأ وارد .. وسوء الظن كذلك وارد .. بكل الأحوال مسموحة عزيزتي"لتختم الجدل أحلام وترد عليه: "جبان ونقطه آخر السطر ..انتهى حديثك مع الملكه".

خلاف بين احلام ومتابع يحتدم وهي تنفعل: انا مدرسة اعلمك و اعلم اشكالك وانت نكرة

فن و منوعات

فن

احلام الشامسي

ahlam

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الأردن تتراجع عن قرار منع سارة زكريا من الغناء.. اليكم التفاصيل
دخول بطل "كابتن أميركا" القفص الذهبي.. تعرفوا على هوية العروس

اقرأ ايضا في فن

"هرب من المخيم وانقصف بيته" فضل شاكر يوّضح للجديد حقيقة ما حصل!
13:38

"هرب من المخيم وانقصف بيته" فضل شاكر يوّضح للجديد حقيقة ما حصل!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية خبر مغادرة الفنان فضل شاكر مخيم عين الحلوة على وقع المعارك الحاصلة في المخيم المذكور وأن شاكر إستعان بمعارفه للخروج إلى مكان آخر بعدما تم قصف منزله.

13:38

"هرب من المخيم وانقصف بيته" فضل شاكر يوّضح للجديد حقيقة ما حصل!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية خبر مغادرة الفنان فضل شاكر مخيم عين الحلوة على وقع المعارك الحاصلة في المخيم المذكور وأن شاكر إستعان بمعارفه للخروج إلى مكان آخر بعدما تم قصف منزله.

بعد خبر طردها أثناء توزيعها المساعدات في المغرب.. أول تعليق من دنيا بطمة
09:15

بعد خبر طردها أثناء توزيعها المساعدات في المغرب.. أول تعليق من دنيا بطمة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة طرد المغنية المغربية الشابة دنيا بطمة من أحد الأحياء في مدينة مراكش، ورفض المساعدات التي قدمتها لمتضرري الزلزل الذي استهدف المنطقة قبل أيام قليلة.

09:15

بعد خبر طردها أثناء توزيعها المساعدات في المغرب.. أول تعليق من دنيا بطمة

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة طرد المغنية المغربية الشابة دنيا بطمة من أحد الأحياء في مدينة مراكش، ورفض المساعدات التي قدمتها لمتضرري الزلزل الذي استهدف المنطقة قبل أيام قليلة.

مخرج مصري شهير يوضح سبب انفصاله عن زوجته لأول مرة
08:37

مخرج مصري شهير يوضح سبب انفصاله عن زوجته لأول مرة

كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.

08:37

مخرج مصري شهير يوضح سبب انفصاله عن زوجته لأول مرة

كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023