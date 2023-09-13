"هرب من المخيم وانقصف بيته" فضل شاكر يوّضح للجديد حقيقة ما حصل!

طرحت الملكة رانيا العبدلله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، سؤالا ​أمام مجموعة من الرواد والمطورين في مجال التكنولوجيا المتقدمة خلال خطابها في قمة "كوغ أكس" للقيادة العالمية التي أُقيمت في لندن، والتي تعتبر جزءًا من النسخة السابعة لمهرجان CogX العالمي، قالت فيه: "كيف نحقق النجاح في العقد القادم؟".