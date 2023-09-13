"هرب من المخيم وانقصف بيته" فضل شاكر يوّضح للجديد حقيقة ما حصل!
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية خبر مغادرة الفنان فضل شاكر مخيم عين الحلوة على وقع المعارك الحاصلة في المخيم المذكور وأن شاكر إستعان بمعارفه للخروج إلى مكان آخر بعدما تم قصف منزله.
لكن المطرب اللبناني الملقب بـ "ملك الإحساس" فضل شاكر نفى لـ الجديد كل هذه الشائعات قائلاً : " لا بيتي بالتعمير ولا عندي 3 طوابق .. انا هلق ببيتي بالمخيم وما هربت وكله كذب ..واللي كتب هالخبر خيالو واسع"
وأضاف شاكر : أن كاتب الشائعات أراد الحصول على "سكوب" و"حسبى الله ونعم الوكيل.