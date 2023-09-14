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فن

بعد طلاقها بأشهر.. نسرين طافش تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

2023-09-14 | 03:38
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بعد طلاقها بأشهر.. نسرين طافش تكشف مواصفات زوجها المستقبلي
بعد طلاقها بأشهر.. نسرين طافش تكشف مواصفات زوجها المستقبلي

ردت الفنانة السورية نسرين طافش على مجموعة من الأسئلة التي استقبلتها من جمهورها على حسابها عبر إنستغرام، منها ما كان متعلقا بالجانب الفني، وآخر عن حياتها الشخصية.

وفي التفاصيل، بعد تجربتي زواج لم تتكللا بالنجاح، علقت نسرسن على سؤال أحد المتابعين عن مواصفات الزوج المستقبلي لها، قائلة إنه لا ينبغي أن يملك حسابا عبر إنستغرام.
وتابعت وهي تعدد المواصفات: "يكون زيي عاقل ومجنون.. هادي وحرك.. مهضوم وجدي، راقي وبسيط، ذكي وطيب، بيحب الحياة، محترم وصادق، ومعندوش إنستغرام".
كما سخرت من متابع آخر طلب منها الزواج، فقال لها: "نسرين طافش أحلا وأجمل فتاة رأتها عيني ممكن تتزوجيني؟" لتجيبه بمشهد للفنان عادل إمام، يقول فيه: "طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلة دي تعدي على خييير".
 
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فن

نسرين طافش

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