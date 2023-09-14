سحب لقب ملكة جمال كاليدونيا بعد 4 أيام من فوزها.. اليكم السبب
حصدت "ماتيلدا لولون" (25 عامًا) لقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة لعام 2023 يوم السبت الماضي، لكن فرحتها لم تكتمل بعد سحب اللقب منها ومنحه لوصيفتها إيما غروسيه؛ نتيجة خطأ في فرز الأصوات.
وفي التفاصيل، اعتقدت ماتيلدا أنها استطاعت إكمال طريق والدتها كارول رودرلاك، التي فازت بمسابقة ملكة جمال كاليدونيا قبل 27 عامًا.
وبعد مرور 4 أيام على فوز ماتيلدا لولون، كشفت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، ستيلا لو فان هاو، إن اللقب ليس من حق ماتيلدا، لأنه لم يجري تصفير عدادات التصويت في المرحلة الثانية.