سحب لقب ملكة جمال كاليدونيا بعد 4 أيام من فوزها.. اليكم السبب

وفي التفاصيل، اعتقدت ماتيلدا أنها استطاعت إكمال طريق والدتها كارول رودرلاك، التي فازت بمسابقة ملكة جمال كاليدونيا قبل 27 عامًا.وبعد مرور 4 أيام على فوز ماتيلدا لولون، كشفت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، ستيلا لو فان هاو، إن اللقب ليس من حق ماتيلدا، لأنه لم يجري تصفير عدادات التصويت في المرحلة الثانية.