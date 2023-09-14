الملكة رانيا تتأثر خلال حديثها عن اللاجئين والمهاجرين

تركزت كلمة الملكة على أهمية تعزيز القيم والمفاهيم الإنسانية بجانب التطور التكنولوجي وتقدم الذكاء الاصطناعي في هذا العصر. وشددت الملكة على ضرورة إعطاء الأولوية للبعد الإنساني في صنع القرارات العالمية وتعزيز قيم المشاعر الإنسانية، خاصة في مواجهة التحديات المعاصرة والشعور بعدم اليقين. وأشارت إلى أن الثقة الزائدة يمكن أن تؤدي إلى تصاعد التوترات والصراعات بين الأفراد بدلاً من حل المشاكل.

وتناولت الملكة في خطابها مجموعة من المشكلات العالمية العاجلة، منها أزمة المهاجرين واللاجئين التي تعصف بالعالم، وظهور تحديات جديدة غير متوقعة. وأكدت على ضرورة التصدي لأزمة المناخ العالمية التي تهدد مستقبل الكوكب.

وخلال خطابها، أشارت الملكة إلى تجربتها كملكة على مدى أكثر من 25 عامًا، حيث كانت واحدة من أكثر النساء تأثيرًا في العالم. ويتابعها ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية تقديرًا لجهودها الإنسانية، بما في ذلك جائزة الشخصية المؤثرة للعام في قمة ASMIS 2022 وجائزة الزمالة من منظمة Fashion for Relief في فرنسا.