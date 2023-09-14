بالفيديو- نادين نسيب نجيم تفاجئ خطيبها وابنها جيوفاني في عيد ميلادهما

وفي التفاصيل، نشرت نادين مقاطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وهي تحتفل بالمناسبة المزدوجة على مرحلتَين، حيث نظمت لابنها جيوفاني حفلاً وسط أصدقائه الذين قطعوا له قالب الحلوى ببلوغه عامه التاسع، لتعود فتشارك خطيبها ذكرى ميلاده في سهرة خاصة حضرها أيضًا الأصدقاء والمشاهير، منهم الفنانة السورية هبة نور، ووقفت فيها نادين الى جانب ناريغ اثناء إطفاء شمعة العيد وقطع قالب الحلوى حيث ظهرت بزيّ أسود مثير سرقت فيه الأنظار.وعلقت نادين على الفيديو قائلة: " 13 ايلول احلى نهار بحياتي لاني حملتك بين ايدي وكنت احلى هدية عندي من السما صار عمرك ٩ سنين بس بالنسبة الي بضلك طفل صغير".وتابعت: "الله يكتبلك احلى مستقبل و شوفك ناجح و افرح فيك و يبعد عنك ولاد الحرام و يحميك الرب وين ما كنت ويوفقك بحياتك بحبك يا ماما يا سندي وروحي الله ما يحرمني منك، وقديه الله بحبني كمان بعتلي رجال بحبني و بيحميني و بيخاف عليي و عيد ميلاده نفس اليوم مع عيد ميلاد ابني".وختمت نادين نسيب نجيم: "بهل النهار فرحتي فرحتين بوجود ابني و شريك حياتي جنبي ان شاء الله بضلني احتفل وقد لوحظ في خانة التعليقات التي هنّأت نادين بعيدَي الميلاد، لا سيّما من زملاء المهنة، رسالة خاصة من الممثلة ماغي بو غصن التي تمنت لابن نادين الذي وصفته بأميرها عيدًا سعيدًا، داعيةً الله ان يباركه".