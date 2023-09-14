سيلينا غوميز ترد على منتقديها بهذه الطريقة

في التفاصيل، اعتبر الجمهور أن ردة فعل سيلينا في غير محلها، ظهرت فيها بملامح مضطربة ومذهولة أثناء مشاهدتها أوليفيا وهي تغني مع تطاير بعض الشرر من خلفها وتساقط بعض القطع الثابتة على الأرض، وكلها أمور كان مرتبًا لها، لزيادة الأجواء إثارة على ما يبدو بتلك الفقرة.وبعد شعورها بأنها ستتحول لمثار سخرية واستهزاء من قبل الجمهور بسبب رده فعلها التي رصدتها عدسات المصورين وقتها، بادرت سيلينا، بنشر ستوري على حسابها عبر إنستغرام قالت فيها: "لن أكون مصدر سخرية مرة أخرى. أفضل الابتعاد بدلًا من أن يتم استدراجي لمجرد أني تصرفت على طبيعتي. لكم مني الكثير من الحب".