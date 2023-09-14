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فن

بالفيديو – تايلور سويفت تفقد خاتمها الماسي بقيمة 12 الف دولار خلال حفلها والجمهور يساعدها في البحث

2023-09-14 | 05:14
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بالفيديو – تايلور سويفت تفقد خاتمها الماسي بقيمة 12 الف دولار خلال حفلها والجمهور يساعدها في البحث
بالفيديو – تايلور سويفت تفقد خاتمها الماسي بقيمة 12 الف دولار خلال حفلها والجمهور يساعدها في البحث

تعرضت المغنية العالمية تايلور سويفت لموقف غير متوقع خلال حفل توزيع جوائز VMAs للأغاني المصورة لعام 2023، حيث فقدت خاتمها الماسي الذي يبلغ قيمته 12 ألف دولار.

وشوهدت سويفت في مقطع فيديو متداول وهي تحاول بيأس العثور على الخاتم، حيث اختفت الماسة الضخمة الموجودة في وسطه بشكل مفاجئ.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ضهر فيه الجمهور وهو يقوم بمساعدة الفنانة في البحث عن الجوهرة المفقودة في مشهد يُوثقه الفيديو، حيث شاركت في المحاولة مع عدد من الضيوف وموظفي حفل VMAs في جهود البحث.

ولم يتضح  ما إذا نجحت تايلور سويفت في استعادة الخاتم أم لا، الا انه في الوقت الذي تسلمت فيه جائزة فيديو العام في نهاية الحفل، لم تكن تايلور ترتدي الخاتم في الحفلة التي أُقيمت لاحقًا.

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تايلور سويفت

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