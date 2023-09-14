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فن

حسن شاكوش يكذِّب طليقته ريم طارق.. هذا ما قاله

2023-09-14 | 05:44
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حسن شاكوش يكذِّب طليقته ريم طارق.. هذا ما قاله
حسن شاكوش يكذِّب طليقته ريم طارق.. هذا ما قاله

كذَّب مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش طليقته ريم طارق، مؤكداً أنها استلمت كل أغراضها الشخصية بدون أي خلافات، وبحضور أفراد أسرتها والشهود.

في التفاصيل، أكد حسن في منشور على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك" أن طليقته الشابة ريم طارق تريد فقط افتعال الترند، وتحقيق الشهرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وعرض حسن شاكوش منشوراً لطليقته وهي تعلن فيه استلامها مقتنياتها الشخصية، مؤكداً أنه لم يُجبرها على الاعتذار، حيث كتب قائلاً: "مساء الخير على جمهوري العزيز... ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترام، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست منشور على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصّلوا معايا لحل يرضي الطرفين".
وتابع حسن شاكوش: "هي وافقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحداً على فعل شيء... ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي... يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".
وقد تصدّرت ريم طارق طليقة حسن شاكوش، مؤشرات البحث في "غوغل"، بعد أن حلّت ضيفةً على برنامج "90 دقيقة"، وكشفت تفاصيل أزمتها الأخيرة مع حسن شاكوش بعد إعلان كل منهما انتهاء الخلافات بينهما، وقالت إنه خدعها ولم تحصل بعد على حقوقها القانونية ولا الشخصية منه.
 
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