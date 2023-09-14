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فن

بعد دخولها السجن.. فاطمة المؤمن تثير الجدل عبر "سناب شات"

2023-09-14 | 06:32
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بعد دخولها السجن.. فاطمة المؤمن تثير الجدل عبر &quot;سناب شات&quot;
بعد دخولها السجن.. فاطمة المؤمن تثير الجدل عبر "سناب شات"

خرجت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن عن صمتها، بعد فترة طويلة من حادث السير الذي شهدته والذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.

وفي التفاصيل، نشرت فاطمة على حسابها عبر تطبيق "سناب شات" صورة تتضمن "دعاء الكرب"، تزامناً مع وجودها داخل السجن لاستكمال التحقيقات الموجهة ضدها، وهذا يعكس وضعها الصعب وحاجتها الماسة إلى الدعاء.
الجدير بالذكر، أن القضاء الكويتي رفض طلب إخلاء سبيلها الذي تقدمت به شقيقتها ومحاميتها مريم المؤمن.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت عن حبس المؤمن لمدة 10 أيام احتياطياً بناءً على طلب التحقيق، ومن المتوقع أن يتم تقديمها للمحكمة في وقت لاحق. ووجهت لها عدة تهم منها القتل الخطأ والإصابة بالخطأ وقيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدّرات وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرّرة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وغيرها من التهم.
 
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