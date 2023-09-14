زياد برجي يرد على الموريكس دور: "مردودة مع الشكر"

وفي التفاصيل، جاء في البيان: "مرحبا هالمرة أمر على موريكس دور. زياد مبروك جائزة نجم الغناء اللبناني الأول، إنت ربحتا وعن جدارة بس ما تغني "وبطير".. منتمنى عليك ما تغني وبطير. غني شو ما بدك".

تابع زياد بيانه بالقول: " وبتمنى تدويب الجائزة واستبدال قيمة النحاسات بوجبة تسد بطن حدا جوعان او لمستشفى الامراض العقلية لانه اذا بتضل الحياة ماشية هيك بتصور رح يكونوا روادا كتار بالمستقبل".

واضاف: "شكرا جزيلا للجمهور الحبيب اللي هو الجايزة وهو سبب كل جايزةمن الاخر انتو بتكفونيعيون بقلوب يغني هيدي"وختم: I love you my beautiful fans".