اصدار قرار أولي بقضية فاطمة المؤمن.. اليكم التفاصيل

وفي التفاصيل، قررت المحكمة باستمرار حجز الفاشينيستا بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، في وقت نفى فيه محامي المتوفين في الحادث ما تم نشره عن وجود أو عدم وجود مخدرات أو مسكرات في مركبتها.وقال المحامي عبدالله إسكندر: "غير صحيح ما نُشر عن وجود أو عدم وجود مخدرات أو مسكرات؛ لأن المحكمة لم تسمح بالاطلاع على ملف القضية حتى هذه اللحظة".يأتي ذلك بعد أن ظهرت المحامية الكويتية مريم المؤمن، شقيقة الفاشينيستا الشهيرة يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري عبر مقطع مصور وثقته على حسابها في "سناب شات"، خلال توجهها لزيارة شقيقتها، وقالت: "فاطمة لو كان معها 4 أشرطة من دواء لاريكا أو مخدرات كانت القضية تحولت من جنحة إلى جناية، وما كانت راحت الجنائية، كان باتت في المكافحة".