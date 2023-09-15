بعد انفصالها عن سام أصغري.. الكشف عن هوية حبيب بريتني سبيرز الجديد

هذا وقد تبين أن بريتني قد وظفت سوليز للعمل في منزلها قبل عام تقريبًا، حيث عمل على تنظيف المراحيض ومسح الأرضيات وجمع القمامة حول قصرها الكائن في ولاية كاليفورنيا، إلَّا أنها طردته بعد اكتشاف ماضيه الإجرامي.

وبحسب ما نشر موقع "بيج 6"، فقد كشف مصدر مقرب أن بريتني كانت تقيم علاقة غرامية مع موظفها، البالغ من العمر 37 عامًا، وسط مزاعم خيانتها لزوجها السابق عارض الأزياء الإيراني، سام أصغري.وأكَّد مصدر آخر أن سبيرز لم تقدم على خيانة زوجها، الذي يصغرها بـ 12 عامًا، إذ بدأت بمواعدة سوليز بعد انفصالها عن أصغري، في حين أوضح مصدر ثالث أن الثنائي "لا يتواعدان"، مشيرًا إلى أنهما توقفا عن الخروج معا بعد سفر بريتني إلى المكسيك، لعدم قدرة سوليز على السفر معها خارج البلاد بسبب مشاكله القانونية وماضيه الإجرامي.