نجمة "عروس اسطنبول" تنفصل عن حبيبها الممثل الشهير.. اليكم السبب

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن قرار "هيرا" جاء بعد أيام قليلة من زيارتها لحبيبها في موقع تصوير مسلسله "الياقوت"، ما أثار الشكوك حول إقدامه على خيانتها مع زميلته في العمل الممثلة التركية أوزغي ياغيز.وزادت تكهنات الخيانة، بعد انتشار أخبار تفيد أن الممثلة أوزغي ياغيز انفصلت عن حبيبها جوكبيرك ديميرجي، تزامنًا مع الأحداث، كما أن ما زاد الطين بلة، كان متابعة هيرا وجوكبيرك لحسابي بعضهما، الأمر الذي قد يشير إلى أنهما ضحايا للخيانة.هذا وكان "جوكبيرك" قد أثار في وقت سابق فضول المتابعين، بعد مشاركته منشورًا عقب الانفصال عن حبيبته، قال فيه: "لا تقل إنك لن تفعل ذلك من أجل أي شخص، يمكن لأي شخص أن يفعل أي شيء عندما تتوفر الظروف المناسبة".