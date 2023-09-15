صفاء سلطان تقلق جمهورها على صحتها: انكتبلي عمر جديد

وفي منشور على حسابها عبر "فيسبوك"، قالت صفاء: "اللّهم إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناءً عليك ولا نقدر، وأنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين، يا ربّ لك الحمد على ما أنعمت وتفضلت من شفائك لي".وتابعت: "شكراً لكل حدا دعالي واتطمن عني.. أنا الحمد لله صرت بخير بفضل الله ورضا الوالدين ووقفة بنتي وأهلي وأصدقائي جنبي ودكاترتي (أطبائي)، ودعاكن اللي رح إرجع أقوى بإذن الله .. وإذا ربّ العالمين حب عبد ابتلاه وأنا راضية وألف حمد وشكر على كل عمر جديد بيكتبلي إياه ربّ العالمين لضلّ بينكن بحبّكن كتير".الجدير ذكره أن صفاء سلطان كانت قد طلبت في وقت سابق من متابعيها وجمهورها على مواقع التواصل الدعاء لها بالشفاء، دون الكشف عن اي معلومة حول مرضها.