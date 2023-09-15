آريانا غراندي تعترف : أردت الاختباء من مظهري بسبب "البوتوكس"

وفي مدة تجاوزت 11 دقيقة من الفيديو، شاركت آريانا تفاصيل حول روتين جمالها وأسلوبها في العناية ببشرتها، وقد اعترفت بأنها كانت قد قامت سابقًا بعمليات تجميل الشفاه والبوتوكس في سبيل الحفاظ على مظهرها، ولكنها قررت التوقف عن ذلك منذ خمس سنوات.

وشددت آريانا على أن بدايتها في عالم الفن كانت في سن مبكرة، مما جعلها تتعامل مع ضغوط الظهور الجمالي بطريقة لم تكن تعلم كيف تتصرف فيها.

وأضافت قائلة: "مواجهتك لتعدد وجهات النظر حول مظهرك في سن مبكرة، خاصة عندما تتلقى تعليقات سلبية، تجعل الأمور صعبة حقًا. لا تدرك ما يجب عليك أن تصغي إليه وما يجب أن تتجاهله عندما تبلغ 17 عامًا."

كما ألمحت النجمة الأميركية إلى أن مظهرها في ذلك الوقت كان يهدف إلى إخفاء هويتها الحقيقية، حيث اعتمدت على المكياج لتغيير ملامحها والاختباء وراءه، وشمل ذلك استخدام شعر مستعار كثيف وتطبيق مكياج ثقيل وكحل سميك.

وفيما يتعلق بموضوع الشيخوخة، أعربت آريانا عن رغبتها في التفكير فيها بإيجابية والاحتفاظ بابتسامتها وتجاعيدها كجزء من تجربة الحياة، معتبرة أن الشيخوخة قد تكون شيئًا جميلًا حقًا.