محاولة سرقة سيارة نادر الاتات وهو ينجو بأعجوبة
افادت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير، عبر حسابها على انستغرام، عن تعرض الفنان اللبناني نادر الاتات ليل امس لمحاولة سرقة سيارته من قبل مجهولين، على الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا بـ بيروت، الا ان الحظ لم يحالف السارقين وباءت محاولتهم بالفشل.
وفي التفاصيل بحسب "شربليتا"، فإن نادر الاتات كان عائدا برفقة شقيقه ومدير أعماله علي الأتات من حفل زفاف أحياه في إحدى المناطق الجنوبية، وخلال هذا الوقت حاول سارقون مطاردتهما، الا ان نادر وشقيقه نجحا في الفرار والإفلات من مطاردة السارقين بأعجوبة.
هذا ولم يصدر عن نادر الاتات اي تعليق حول هذا الامر، نفيا أو تأكيدا.