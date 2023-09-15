محاولة سرقة سيارة نادر الاتات وهو ينجو بأعجوبة

افادت صفحة "شربليتا" المتخصصة بأخبار الفنانين والمشاهير، عبر حسابها على انستغرام، عن تعرض الفنان اللبناني نادر الاتات ليل امس لمحاولة سرقة سيارته من قبل مجهولين، على الطريق السريع الذي يربط مدينة صيدا بـ بيروت، الا ان الحظ لم يحالف السارقين وباءت محاولتهم بالفشل.

