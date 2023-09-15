ميغان ماركل تتخلى عن خاتم زفافها لهذا السبب

وقالت مجلة "People" البريطانية في هذا السياق، أن احد الأحجار في الخاتم يحتاج إلى إصلاح حاليًا، وأكدت أن هذا الامر لا يتعلق بأي خلافات زوجية.

وكانت عدسات الباباراتزي قد التقطت صورًا لميغان بدون خاتم الزواج في شهر آب الماضي، مما أثار العديد من الشائعات حول تدهور علاقتها مع زوجها الامير هاري حتى وصلت بعض التقارير إلى الحديث عن انفصالهما.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشائعات انتشرت أكثر بعد ظهور هاري وميغان بشكل منفصل في مناسبات مختلفة، ولكن ظهورهما مؤخرًا في ألمانيا معًا وحضورهما بطولة دورة الألعاب الأولمبية من دون خاتم الزواج أظهر أن الأمور على ما يرام وأن الخاتم يخضع لإصلاح بسيط.