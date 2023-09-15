نجمة شهيرة تصدم الجميع بتصريحاتها: أرضعت أخي بطلب من أمي

وذكرت جوليا أن هناك فارقًا كبيرًا في الأعمار بينها وبين أقرب إخوتها حيث تصل عشر سنوات.

وأوضحت أنها كانت قد أنجبت للتو ابنتها باتشيفا، البالغة من العمر الآن 30 عامًا، عندما طلبت والدتها منها أن تقوم بإرضاع شقيقها الأصغر شلومو، البالغ من العمر الآن 29 عامًا، والذي يصغرها بـ 23 عامًا.

وقالت مصممة الأزياء: "قالت والدتي: 'أوه، أنت ترضعين ابنتك بالفعل، خذي هذا أيضًا.'"

وتابعت: "وهكذا انتهى بي الأمر برعاية أخي وابنتي."

وعلى الرغم من الوضع الغريب، إلا أن جوليا بدت غير منزعجة نسبيًا وعبّرت قائلة: "لنعود إلى مئات السنين، كانت لديهم جميعًا مرضعة، أليس كذلك؟".