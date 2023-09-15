نور الفلاح و آل باتشينو معا من جديد بعد اخبار انفصالهما
أثار النجم العالمي آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا، وصديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد رصد ظهورهما معًا في مشهد لتناول العشاء.
وقامت عدسات الكاميرا بتوثيق لحظة قضاء الزوجين ليلة رومانسية في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا. ويأتي هذا بعد أسبوع واحد فقط من تقديم الفلاح طلبًا للمحكمة في لوس أنجلوس للحصول على حضانة كاملة لابنهما رومان.
كانت التقارير الصحفية قد أشارت في الأسبوع الماضي إلى أن هذا الطلب يعني انفصال آل باتشينو والفلاح بعد مرور 3 أشهر فقط على استقبالهما لمولودهما. وقد جاء هذا الانفصال بعد علاقة غرامية بدأت خلال أزمة جائحة كورونا في عام 2020.