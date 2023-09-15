بطلة "كريستال" تحتفل بعيد ميلادها وهذه رسالتها لجمهورها

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A post shared by L e e n غرة🐝 (@leengherra)
A post shared by L e e n غرة🐝 (@leengherra)
لا تزال لين برنجكجي، زوجة الممثل السوري معتصم النهار تتصدر حديث الجمهور بعد حديثها عن الآلام التي تمر بها خلال الايام الماضية.
ردت الفنانة السورية شهد برمدا، على اسئلة متابعيها على حسابها عبر انستغرام، بعد أن أتاحت لهم فرصة طرح الأسئلة، حيث قالت: "صرلنا زمان ما حكينا".
أثار النجم العالمي آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا، وصديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد رصد ظهورهما معًا في مشهد لتناول العشاء.