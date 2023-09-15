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فن

بطلة "كريستال" تحتفل بعيد ميلادها وهذه رسالتها لجمهورها

2023-09-15 | 07:47
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بطلة &quot;كريستال&quot; تحتفل بعيد ميلادها وهذه رسالتها لجمهورها
بطلة "كريستال" تحتفل بعيد ميلادها وهذه رسالتها لجمهورها

احتفلت الممثلة السورية لين غرة، بعيد ميلادها الـ 29، حيث اعربت عن امتنانها لـ سنة كانت مليئة بالدروس، موجهة الشكر لمحبيها على المعايدات التي تلقتها.

ونشرت لين على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث أرفقت الصور بالتعليق التالي: "شكراً لكم جميعاً على أمنياتكم في عيد ميلادي، ممنونة كتير لهي السنة يلي مرقت ولكلشي صار فيها، علمتني كتير ولسا في كتير أشياء نتعلما، بتمنالكن أيام بتبشبه قلوبكن".
وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، حيث انهالت التعليقاتالتي تمنت لـ لين العمر المديد والنجاح الدائم.
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