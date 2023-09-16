جيني اسبر تستذكر والدتها الراحلة بكلمات مؤثرة : هاليوم بتمنى ما يكون بالتقويم

وشاركت جيني إسبر على حسابها في "انستغرام" صورة لوالدتها بالأبيض والأسود، وأرفقتها بتعليق مؤثر أعربت فيه عن مشاعرها تجاه هذا اليوم الصعب، مشيرة الى انها تعتبره بمثابة تذكار لفقدانها لأمها وشريكة حياتها.

كما أعربت إسبر عن حزنها العميق لفقدان والدتها، وقالت إنها تكره هذا اليوم وتتمنى أن لا يكون موجودًا في التقويم لأنه يحمل لها ذكرى مؤلمة جدًا.

وجاء في تعليق جيني : "هاليوم بتمنى ما يكون بالتقويم لانو بهاليوم خسرت أكتر شخص حبني وعطاني القوة والعاطفة والصدق".

وأضافت: "بهاليوم من خمس سنين خسرت أمي وأختي ورفيقتي الإنسانة إللي جمعت عيلتنا ع الحب.. الله يرحمك يا ماما وتكون روحك مرتاحة مكان ما انت.. بحبك".

وختمت جيني:"أدعو لها بالرحمة".