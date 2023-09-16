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فن

عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها يارا: معجزة

2023-09-16 | 03:35
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عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها يارا: معجزة
عبير نعمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها يارا: معجزة

شاركت الفنانة اللبنانية عبير نعمة مع جمهورها فرحتها باحتفالها بعيد ميلاد ابنتها "يارا" الـ12 واصفة اياها بـ"معجزة حياتها".

ونشرت عبير، على حسابها عبر انستغرام، صورتين جمعتاها بـ يارا ، وأرفقتهما بتعليق عبرت خلاله عن حبها لها، وفخرها بها.

وكتبت عبير نعمة في تعليقها: "صاروا 12 سنة يا ماما يا أغلى من عيوني، يارا كل عيد وأنت كل الدنيا، خطفتي قلبي يوم شفت عينيك الحلوين من 12 عامًا، ومن هذاك الوقت وقلبي عم ينبض لك".

كما وصفت عبير ابنتها بأعظم هدية مؤكدة انها فخورة لكونها "أُمًّا لأجمل وأطيب طفلة ممكن أن تتمناها".

وختمت عبير: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي يارا، ستظلي دائمًا معجزة حياتي، أحبك".

A post shared by Abeer Nehme (@abeernehme)


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