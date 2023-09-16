بالفيديو - هيفن ابنة نادين نسيب نجيم تبهر الجمهور ببراعتها في الرقص الغربي

وظهرت هيفن في الفيديو من داخل منزلها وهي ترقص على أنغام أغنية للنجمة العالمة دوجا كات، الا ان مهارتها و ليونتها ابهرت الجمهور.
وتفاعل متابعو نادين مع الفيديو بكثافة معبرين عن اعجابهم بـ هيفن التي باتت تشبه والدتها الى حد كبير مع تقدمها بالعمر، ومشيرين الى براعتها في الرقص متمنيي لها مستقبلا مزهرا.
View this post on Instagram
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، بعيد ميلاد ابنها إيلي أبو شديد من زوجها الملحن اللبناني ملحم ابو شديد، بحضور عدد من الاصدقاء والاقرباء، وسط أجواء من السعادة والفرح.
احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل نادر صعب، في أحد فنادق دبي.
أعلن الفنان اللبناني نادر الأتات تعاونه مع الفنان السوري إسماعيل تمر، في اغنية جديدة.