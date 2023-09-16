بالفيديو - هيفن ابنة نادين نسيب نجيم تبهر الجمهور ببراعتها في الرقص الغربي

وظهرت هيفن في الفيديو من داخل منزلها وهي ترقص على أنغام أغنية للنجمة العالمة دوجا كات، الا ان مهارتها و ليونتها ابهرت الجمهور.

وتفاعل متابعو نادين مع الفيديو بكثافة معبرين عن اعجابهم بـ هيفن التي باتت تشبه والدتها الى حد كبير مع تقدمها بالعمر، ومشيرين الى براعتها في الرقص متمنيي لها مستقبلا مزهرا.