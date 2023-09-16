معتصم النهار يفاجئ متابعيه بغنائه باللغة التركية

ونشر معتصم على حسابه عبر انستغرام، فيديو ظهر فيه من داخل سيارته وهو يردد الأغنية التركية الشهيرة "Geri Dönemedim " للمغني التركي Semicenk .

وبدا معتصم وكأنه حفظ الاغنية عن ظهر قلب، الامر الذي دفع جمهوره الى التعليق على حبه للاغاني التركية.

واشاد عدد كبير من المتابعين بذوق معتصم النهار بالاغاني، وترك له كثيرون تعليقات اشارت الى حبهم له واعجابهم بإطلالاته دائما.