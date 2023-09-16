معجب يفاجئ سيرين عبد النور على المسرح خلال حفلها في العراق

وقدمت سيرين في الحفل باقة من اجمل اغنياتها الجديدة والقديمة، والتي تنوعت بين الرومنسية والحماسية، بالاضافة الى مجموعة اغاني اخرى اشعلت من خلالها الاجواء، فتفاعل معها الحضور بشكل لافت وراحوا يرددون كلمات الاغنيات بطريقة عفوية زادت من الحماس في الصالة.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة التي طغت على الحفل، حيث تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر احد معجبي سيرين الذي فاجأها على المسرح خلال تقديمها اغنيتها الشهيرة "لو بص فعيني" وراح يردد كلمات الاغنية معها معبرا عن حبه الكبير لها، كما بدا وكأنه يغازلها، فما كان من سيرين الا ان اقتربت منه واعطته الميكروفون ليقوم هو بالغناء امام الجميع.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ سيرين، وأثنوا على تواضعها وقربها من جمهورها، وحرصها على ان تقدم للجمهور كل ما يجعله سعيدا وفرحا.