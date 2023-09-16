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فن

نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

2023-09-16 | 05:48
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نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور
نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

أعلن الفنان اللبناني نادر الأتات تعاونه مع الفنان السوري إسماعيل تمر، في اغنية جديدة.

وشارك نادر على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بـ اسماعيل من كواليس العمل ظهرا فيها في الاستوديو.

وارفق نادر الصورة بتعليق جاء فيه: "لهلق بس هيك والباقي قريبًا"، وأضاف بالإنجليزية: "لن ترغبوا في تفويت ما هو قادم".

من جهته، نشر تمر الصورة نفسها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عن حماسه الكبير للأغنية المنتظرة.

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فن

نادر الاتات

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