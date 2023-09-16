نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

وشارك نادر على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بـ اسماعيل من كواليس العمل ظهرا فيها في الاستوديو.
وارفق نادر الصورة بتعليق جاء فيه: "لهلق بس هيك والباقي قريبًا"، وأضاف بالإنجليزية: "لن ترغبوا في تفويت ما هو قادم".
من جهته، نشر تمر الصورة نفسها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عن حماسه الكبير للأغنية المنتظرة.
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A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
A post shared by Nader Al Atat (@naderalatat)
احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، بعيد ميلاد ابنها إيلي أبو شديد من زوجها الملحن اللبناني ملحم ابو شديد، بحضور عدد من الاصدقاء والاقرباء، وسط أجواء من السعادة والفرح.
احتفلت الاعلامية ومقدمة البرامج اللبنانية انابيلا هلال، بعيد ميلاد زوجها طبيب التجميل نادر صعب، في أحد فنادق دبي.
اعلنت الممثلة السورية سلمى المصري تفاصيل جديدة حول قضية اختفاء ابن شقيقتها "فتح الله منصف"، الذي اعلنت امس انه بات في عداد المفقودين هو وزوجته وأولادهما الخمسة، بعد الإعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية، نهاية الاسبوع الماضي.