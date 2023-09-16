نادر الاتات و اسماعيل تمر يكشفان مفاجأة للجمهور

وشارك نادر على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بـ اسماعيل من كواليس العمل ظهرا فيها في الاستوديو.

وارفق نادر الصورة بتعليق جاء فيه: "لهلق بس هيك والباقي قريبًا"، وأضاف بالإنجليزية: "لن ترغبوا في تفويت ما هو قادم".

من جهته، نشر تمر الصورة نفسها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبّر عن حماسه الكبير للأغنية المنتظرة.