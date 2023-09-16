باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذه رسالتها له

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A post shared by PascalMachalani باسكال مشعلاني (@pascalab)
A post shared by PascalMachalani باسكال مشعلاني (@pascalab)
شوهدت الممثلة التركية الشهيرة ايدا ايجي اليوم للمرة الأولى وهي تتسوق في متجر الأطفال، بعد انتشار خبر حملها منذ ايام.
اكدت تقارير صحفية أن الرابر الشهير جيزي - Jeezy تقدم بطلب للطلاق من جيني ماي - Jeannie Mai بعد عامين من الزواج، وبعد عام على استقبال الزوجين لطفلتهما الأولى.
يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين ادارة الموريكس دور والفنان اللبناني زياد برجي، بعد الجدل والاخذ والرد الذي دار بينهما في اليومين الماضيين، على خلفية حصوله على جائزة "أفضل فنان لبناني".