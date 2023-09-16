باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلاد ابنها وهذه رسالتها له

وشاركت باسكال مع متابعيها على حسابها عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر ابنها إيلي وعدد من أصدقائه بينما كانوا يستمتعون ويرددون أغنية عيد الميلاد أمام قالب الحلوى الذي صُمم على شكل كرة السلة، فيما ظهر زوجها الملحن ملحم أبو شديد وهو يعزف على البيانو.وقد ارفقت باسكال الفيديو بالتعليق التالي: "عقبال المية يا حبيب قلبي وعمري، إن شاء الله كل أيامك حلوة بالنجاح والصحة".وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وتمنوا لـ باسكال وابنها العمر المديد والصحة والسعادة، حيث كتب البعض تعليقا على الفيديو: "كل عام وأنت بألف خير وصحة وعافية حبيبي"، "عقبال المية، وتفرحي فيه يا رب".