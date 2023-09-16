ممثل شهير يعلن انفصاله عن زوجته بعد زواج دام 27 عاما: رحلتنا الآن تتغير

وقال الثنائي في بيان مشترك، نشرته مجلة "بيبول" المتخصصة بأخبار المشاهير: "لقد حظينا بمشاركة ما يقرب من 3 عقود معًا كزوج وزوجة في زواج رائع ومحب. رحلتنا الآن تتغير، وقررنا الانفصال ليتابع كل منا تطوره على الصعيد الشخصي".وتابع الثنائي في بيانهما: "لقد كانت عائلتنا وستظل دائمًا على رأس أولوياتنا، ونتعهد بأن نبدأ المرحلة الجديدة بامتنان وحب ولطف، ونقدّر بشدة تفهمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تتنقل عائلتنا في هذا التحول في حياتنا جميعًا"، مشيرين إلى أن هذا البيان سيكون هو الوحيد عن موضوع انفصالهما، ولن يدليا بأي بيان آخر.يُذكر أن هيو جاكمان وديبورا لي، كانا قد التقيا خلال تصوير مسلسل "كوريلي" العام 1995، حيث كانت الأخيرة ممثلة قديرة، فيما كان جاكمان مبتدئًا لكنه في نفس الوقت كان مغرورًا، ووقعا في حب بعضهما البعض بسرعة كبيرة، حيث تزوجا بعد عام واحد.