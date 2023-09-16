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فن

ناقد فني شهير يقاضي مصطفى قمر: لن أتنازل عن حقي!

2023-09-16 | 07:51
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ناقد فني شهير يقاضي مصطفى قمر: لن أتنازل عن حقي!
ناقد فني شهير يقاضي مصطفى قمر: لن أتنازل عن حقي!

أعلن الناقد الفني المصري طارق الشناوي، رسميًا، توجهه لمقاضاة الفنان المصري مصطفى قمر بتهمة السب والقذف، بعد أن هاجمه الأخير على حسابه عبر "إنستغرام"، بسبب انتقاد الشناوي لفيلمه "أولاد حريم كريم" الذي يُعرض حاليًا.

وفي التفاصيل، اعتبر الشناوي أن ردّ مصطفى قمر على نقده للفيلم "يعبر عن حالة الانفلات التي يعيشها، ويجب أن يُعاقب عليه قانونيًا"، مضيفا: "مهما كانت حالة الهزيمة التي هو فيها، ليس له الحق أن يهاجمني".
وأكد الشناوي أن رد مصطفى قمر يدينه أمام القانون وأمام الرأي العام، وأنه لن يتنازل عن حقه حتى لو اعتذر منه، قائلاً: "هذا سب وقذف علني يؤدي إلى السجن".
هذا وكان مصطفى قمر اتهم الناقد الفني طارق الشناوي بأنه انتقد الفيلم دون مشاهدته، ليرد عليه الأخير بالقول: "هذه من ضمن الأسلحة الفاسدة، كيف لك أن تحكم أنني لم أشاهد الفيلم، هل ترافقني طيلة ساعات اليوم الـ 24 لتحكم أنني لم أشاهده".
وردًا على الشناوي، كتب مصطفى قمر على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلاً وما تتكلمش عني علشان ما تتهزأش، طيب أنت إللي جيبته لنفسك، وعمومًا ياللي اسمك طارق أنت كاتب كلام أهبل يدل للمرة المليون على أنك ما شفتش الفيلم".
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فن

مصطفى قمر

طارق الشناوي

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