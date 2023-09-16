علا غانم تكره الاحتفال بعيد ميلادها: بحس اللي بيعايدني بيعايرني
أكدت الممثلة المصرية علا غانم، أنها لا تهتم بعيد ميلادها ولا تحب الاحتفال به، إذ تشعر بحزن كبير عندما يأتي وتحاول أن تتناساه وتتجاهله.
وفي لقاء عبر إذاعة "ميجا أف أم"، اشارت علا غانم الى انها تنزعج من الأشخاص الذين يقدمون لها التهاني بعيد ميلادها، إذ تعتبر المعايدات إهانة، مضيفة: "بحس اللي بيعايدني بيعايرني، أنتِ كبرتي سنة الحقي نفسك".
ولفتت الى أنها تعتبر أعياد الميلاد بمثابة "عدّاد حياة"، قائلة: "هذا أمر خاطئ، فالإنسان يكبُر بالتجارب والمواقف التي يتعرض لها، وليس بعدد السنين".