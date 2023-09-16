علا غانم تكره الاحتفال بعيد ميلادها: بحس اللي بيعايدني بيعايرني

أكدت الممثلة المصرية علا غانم، أنها لا تهتم بعيد ميلادها ولا تحب الاحتفال به، إذ تشعر بحزن كبير عندما يأتي وتحاول أن تتناساه وتتجاهله.

