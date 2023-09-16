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فن

أنغام تحسم حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

2023-09-16 | 08:08
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أنغام تحسم حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب
أنغام تحسم حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

وضعت الفنانة المصرية أنغام، حدًا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، على خلفية حفل "صوت مصر" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

وفي تصريحات صحافية، أكدت أنغام أنه لا يوجد أي خلاف مع شيرين وأنهما تبادلتا رسائل التهاني الصوتية على تطبيق "واتساب" عقب حفل "صوت مصر".
من هنا، كشفت أنغام عن نص الرسالة التي أرسلتها لها شيرين بعد نجاح الحفل، والتي قالت فيها: "مساء الخبر يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضى في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير".
هذا وقد ردت أنغام على رسالة شرين قبل مغادرتها السعودية، بعد إحياء حفلها الأخير، حيث قالت في رسالتها: "يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي .. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسيلى البنات".
من جهتها، ردت شيرين على رسالة انغام بالقول: "يا حبيبة قلبي توصلى بألف سلامة يا رب .. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسى أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. أنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوى إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك".
 
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