طارق الشناوي يهاجم محمد رمضان: فشل سينمائيًا

بعد انتقاده فيلم "اولاد حريم كريم" للفنان المصري مصطفى قمر، هاجم الناقد الفني المصري طارق الشناوي، الفنان المصري محمد رمضان، حيث قال إن الاخير فشل سينمائياً في فيلمي "هارلي" و"ع الزيرو".



وخلال حلوله ضيفاً على برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس الفضائية، طارق الشناوي النار على محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان قدم فيلم "عبده موتة" عام 2012 وتوقعنا أنه سيكون بعد ذلك نجم شباك قادم، لكنه لم يستطع صناعة التراكم".

وتابع: "محمد رمضان حاول استغلال نجاح "عبده موتة" في السينما ولكنه لم ينجح، وفي عيد الفطر الماضي قدم فيلم "هارلي" وكان خارج من مسلسل "جعفر العمدة" محققًا نجاحًا كبيرًا، لكنه أخذ إيرادات عيدية العيد ثلاثة أيام فقط وبعدها تراجع الفيلم وفشل فنيًا وتسويقيًا ودراميًا وإخراجيًا"، مضيفا: "وفي عيد الأضحى تكررت المأساة بفيلم "ع الزيرو" ولم يستطع التغيير رغم تقديم قصة الأب الذي يحاول إنقاذ ابنه وكان غير مقنع".

من هنا، اعتبر طارق الشناوي أن محمد رمضان المغني أفضل من النجم السينمائي، لافتا الى ان "اختياراته خاطئة وفيلمي "هارلي" و"ع الزيرو" فشلا فنيا وتجاريا"، بحسب تعبيره.

