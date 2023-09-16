نانسي عجرم تشارك في حملة "اليوم العالمي للسلام"

شارك عدد نجوم الفن في حملة "يوم السلام العالمي" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وكان لافتا وجود الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بينهم.



وقد شاركت نانسي مع متابعيها على حسابها عبر تويتر، مقطع الفيديو الذي نشرته الأمم المتحدة عبر يوتيوب، وظهرت فيه وهي توجه كلمتها لنشر السلام، الى جانب الفنان العالمي مايكل دوجلاس وآخرون.

وعلقت نانسي على الفيديو بالقول: "قبل يوم السلام تشرفت بأن أضم صوتي إلى الفنانين الملهمين وأفراد المجتمع وحفظة السلام في الدعوة إلى السلام".

هذا وقد عرضت قصيدة "السلام يبدأ معي" للمرة الأولى في 14 أيلول 2023، فيما حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام 21 أيلول تاريخا للاحتفال بالمناسبة سنويا، "كيوم لوقف إطلاق النار عالميا وعدم العنف من خلال التعليم والتوعية الجماهيرية وللتعاون على التوصل إلى وقف إطلاق النار في العالم كله".