تطورات جديدة في قضية زياد برجي والموريكس دور.. هذا ما تم كشفه

خبر عاجل :

زياد برجي …. غداً في الموركس دور 2023 pic.twitter.com/NRu9OCA0HK — @jamalfayadtv (@jamalfayadtv) September 16, 2023

وفي التفاصيل، نشر الاعلامي اللبناني جمال فياض، على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ادارة ولجنة الموريكس دور، من منزل الفنان اللبناني زياد برجي، حيث ارفق فياض الفيديو بتعليق أعلن من خلاله عن حل الخلاف وأن زياد برجي سيكون متواجدا في الحفل يوم غد، مرفقا الفيديو بتعليق قال فيه: "خبر عاجل :زياد برجي .. غداً في الموركس دور 2023".هذا وكان بدأ الجدل في قضية جائزة موريكس دور، بعد أن طالب زياد برجي إدارة المهرجان بإصدار توضيح حول حقيقة اعطائه الجائزة كبديل عن الفنان اللبناني وائل كفوري الذي اعتذر عن الحضور.بدورها، نفت ادارة "الموريكس دور" أن يكون قد تم اختيار زياد برجي كبديل لـ وائل كفوري، وقالت: "نؤكد على مصداقيتنا بأن الجوائز والتكريمات سوف توزع على النجوم الذين يستحقون حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور".ولاحقا استجد الخلاف بعد ان أعلن زياد مجددا رفضه الجائزة على خلفية اشتراط الادارة عليه عدم تأدية أغنية "وبطير" التي دخل فيها بخلاف مع الفنانة اللبنانية إليسا في وقت سابق، اذ اصدر بيانا جديدا قال فيه: "مردودة مع الشكر وبتمنى تدويب الجائزة واستبدال قيمة النحاسات بوجبة تسد بطن حدا جوعان أو لمستشفى الأمراض العقلية، لأنه إذا بتضل الحياة ماشية هيك بتصور رح يكونوا روادا كتار بالمستقبل".