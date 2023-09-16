جيزي يتقدم بطلب الطلاق من جيني ماي ووثائق تكشف ما حصل

وبحسب موقع ET بنسخته الأميركية، تقدم جيزي، واسمه بطلب الطلاق يوم الخميس في المحكمة العليا في مقاطعة فولتون.

وأشارت وثائق حصل عليها المصدر أن طلب الطلاق لا رجعة فيه وليس هناك أمل في المصالحة، كما بينت الوثائق أن جيزي يريد أيضًا الحضانة القانونية المشتركة لابنتهما موناكو، التي استقبلها الزوجان في يناير 2022.