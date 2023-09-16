بعد انتشار خبر حملها .. ايدا ايجيه في متجر العاب الاطفال

يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين ادارة الموريكس دور والفنان اللبناني زياد برجي، بعد الجدل والاخذ والرد الذي دار بينهما في اليومين الماضيين، على خلفية حصوله على جائزة "أفضل فنان لبناني".

