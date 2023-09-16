بعد انتشار خبر حملها .. ايدا ايجيه في متجر العاب الاطفال

وكشفت ايدا، لصحفي تواجد في المتجر أنها في متجر العاب الأطفال من أجل شراء هدية لـ "إيلاي" ابنة أساس انفر.
ولم تعلق ايدا على خبر حملها.
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اكدت تقارير صحفية أن الرابر الشهير جيزي - Jeezy تقدم بطلب للطلاق من جيني ماي - Jeannie Mai بعد عامين من الزواج، وبعد عام على استقبال الزوجين لطفلتهما الأولى.
يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين ادارة الموريكس دور والفنان اللبناني زياد برجي، بعد الجدل والاخذ والرد الذي دار بينهما في اليومين الماضيين، على خلفية حصوله على جائزة "أفضل فنان لبناني".
إستذكرت الممثلة المصرية مي كساب والدها الراحل من خلال صورة على حسابها عبر انستغرام، وارفقتها بعبارات مؤثرة اعربت فيها عن اشتياقها له.