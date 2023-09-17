آمبر هيرد غاضبة من إيلون ماسك.. اليكم السبب



ولم تمنح آمبر الإذن لإيلون بمشاركة صورة لها وهي ترتدي ملابس تنكّرية، مثل شخصية ميرسي من لعبة الفيديو الشهيرة أوفرواتش، وفقاً لما ذكره موقع "pagesix".

وعلّق إيلون ماسك على الصورة قائلاً: "لقد ارتدت زيّ ميرسي. كان رائعاً"، ما أثار غضب المتابعين الذين وجّهوا انتقادات لاذعة إلى رجل الأعمال الشهير.

وأفاد مصدر بأن الممثلة "لم تمنح الإذن لإيلون باستخدام الصورة" وكان من المفترض أن تظل "خاصة".

كذلك يقال إن آمبر هيرد انزعجت لأن "إيلون طلب منها عدة مرات التحدث إلى كاتب سيرته الذاتية والتر، وهو ما "فعلته... احتراماً لإيلون".