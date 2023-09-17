فنانة مصرية شهيرة تكشف سبب عدم زواجها

وفي التفاصيل، علقت ميرهان على عدم زواجها حتى الوقت الحالي، بالقول: "متجوزتش لحد النهاردة عشان أنا بحب الروقان ومش بحب النكد والزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وشخصيتي اللي بنيتها وهذبتها، ولسه ملقتش الراجل اللي ميخذلنيش في دول".

وأوضحت الفنانة المصرية ميرهان حسين، أن أول ما يلفتها بالرجل هو مظهره الخارجي، لكن الأهم بالنسبة لها هو الشخصية التي يتمتع بها وخصاله الإيجابية، وألا يتسم "بالبخل".

وحول مواصفات زوجها المستقبلي، بيّنت إعجابها بالرجل الذي يفي بوعوده، ويشعرها بالأمان، إضافة إلى "طيبة قلبه" واحترامه وحبه لها الذي وصفته بأن يكون "جنونيا".