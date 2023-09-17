كارمن لبّس تكشف مفاجأة للجمهور.. ما علاقة نادين نسيب نجيم؟

وفي التفاصيل، كشفت لبس عن عودتها بشخصية رسمية لعبتها في مسلسل "2020" الذي عُرض قبل ثلاثة أعوام، عبر فيديو نشرتها على منصة "اكس"، وأدت بطولة المسلسل نادين نجيم وقصي خولي، ولكن الجزء الثاني من العمل سيحمل اسم "2024"، إنتاج صباح إخوان، وسيجمع نادين والنجم السوري محمد الأحمد.

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد من شخصية رسمية أطلت بها في "2020" وعلقت بالقول: "احذروا مين راجع"، لتكون أولى الممثلات اللواتي أعلن التحاقهن بمسلسل "2024"، بعدما كشفت شركة "صباح إخوان" عن تعاقدها مع نادين ومحمد الأحمد لبطولة عمل يتألف من 15 حلقة فقط.